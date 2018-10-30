Клипы на песню Оксимирона о стрельбе в школе были заблокированы

Фанатские клипы на трек «Последний звонок» рэпера Оксимирона были заблокированы на сайтах YouTube и «ВКонтакте». Ролики блокируются по требованию Роскомнадзора из-за пропаганды насилия, передает TJournal во вторник, 30 октября.

Запрет коснулся трех музыкальных видео, созданных поклонниками музыканта. Официального клипа у «Последнего звонка» нет, сама песня доступна во «ВКонтакте».

В композиции Оксимирон читает рэп от лица школьника, который расстреливает своих одноклассников.

Я перезарядил, проверяю затвор. И стреляю в упор.

Иду гулять по школе.

Я не сатанист, не фанат металла, влом

Быть таким. Их стволы — металлолом.

Не псих, не фрик, не играл давно за компом,

Так что не верь ментам, народ.

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22 октября активистка Евгения Чудновец заявила в соцсетях, что пожаловалась на песню Оксимирона в Роскомнадзор, отметив, что рэпер причастен к бойне в Керчи. Она подчеркнула, что композиция и клип на нее спровоцировали керченского стрелка. Женщина предложила удалить или переписать трек. Позже Чудновец рассказала, что обратилась в прокуратуру с просьбой запретить концерт рэпера Face из-за мата в его творчестве. Хип-хоп-исполнителя также обвиняли в причастности к произошедшему в Керчи.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в колледже взрыв, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а потом совершил суицид. Жертвами стали 20 человек.

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