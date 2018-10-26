Юристы нашли связь между хитом рэпера Face и бойней в Керчи

Адвокатское сообщество из Казани готовит иск к реперу Face — они требуют удалить трек «Бургер». Об этом сообщает канал «360».

По мнению инициатора иска юриста Александра Чернова, в хите музыканта 2017 года есть слова, которые он связывает с бойней в керченском колледже. «Ты базаришь за стрелков, но в школе ты был лохом», — говорится в песне. Юристы хотят добиться удаления трека из всех альбомов и социальных сетей.

Юрист приводит в пример свою девятилетнюю дочь и жалуется, что ей приходится слышать от сверстников в школе неподобающую музыку, на которую стоит ценз 18+.

«Лично против Face я ничего не имею, но я считаю, что нельзя преступать закон, а ряд композиций Face и других исполнителей нарушают российское законодательство. В их произведениях есть формулировки, наносящие вред моральному здоровью, которые смещают границы человеческих отношений», — пояснил Чернов.

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Рэперу Face 21 год, свой первый альбом он выпустил в 2015 году. Его хит «Бургер» собрал на YouTube более 30 миллионов просмотров. Среди его остальных известных треков — «Я роняю запад» и «Гоша Рубчинский».

Ранее, 22 октября, общественная активистка Евгения Чудновец заявила, что трек Оксимирона «Последний звонок» и клип на него спровоцировали керченского стрелка. Она предложила удалить или переписать песню.

17 октября 18-летний студент четвертого курса Керченского технологического колледжа Владислав Росляков подорвал в столовой учебного заведения самодельную бомбу, после чего стал расстреливать учеников и преподавателей, а затем покончил с собой. Погибли 20 человек (стрелок в их число не входит), еще более 70 пострадали.

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