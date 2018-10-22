Рэпера Оксимирона назвали виновником массового убийства в Керчи

Общественная активистка Евгения Чудновец назвала рэпера Оксимирона причастным к бойне в Керчи. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, трек артиста «Последний звонок» и клип на него спровоцировали керченского стрелка. Чудновец предложила удалить или переписать песню, потому что «в ней обрисовывается план для подростка, как пойти и совершить массовое убийство детей».

«Я буду просить уполномоченных по правам ребенка по всей России отказать Оксимирону в концертной деятельности, если он не пойдет на встречу моей просьбе», — добавила активистка.

Чудновец также рассказала, что уже написала жалобу в Роскомнадзор.

Неофициальное видео «Последний звонок» , сделанное фанатами, состоит из кадров, нарезанных из фильма «Класс» эстонского режиссера Ильмара Раага. В нем показана школьная перестрелка.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в колледже взрыв, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а потом совершил суицид. Жертвами стали 20 человек.

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