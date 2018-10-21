Пострадавших при стрельбе в Керчи начали выписывать из больниц

Пострадавших в результате взрывов и стрельбы в Керченском политехническом колледже начали выписывать из больниц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Минздрава республики Крым.

«Пострадавших, госпитализированных ранее из-за событий в колледже, начали выписывать из медицинских учреждений республики. Уже выписан парень из Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6», — уточнил собеседник агентства. В общей сложности, в крымских больницах находятся 25 пострадавших. Оставшиеся отправлены на лечение в Москву и Краснодар.

В воскресенье, 21 октября, в Центре медицины катастроф Крыма объявили, что число пострадавших возросло до 73. Общее количество пострадавших составляет 73 человека, госпитализировано 47», — сообщили в учреждении.

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что в больницы попали в основном пострадавшие от взрывов. Их травмы связаны с попаданием в тело металлических предметов, которыми были начинены бомбы, и последующим развитием инфекции.

17 октября четверокурсник Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил там несколько взрывов, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а потом покончил с собой. Погибли 20 человек, стрелок в их число не входит.

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