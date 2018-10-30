Прокуроры запретили петь Монеточке и Элджею

Прокуратура Нижегородской области отменила в октябре-декабре концерты пяти исполнителей из-за наличия в репертуаре нецензурных песен. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Согласно рекламным материалам, размещенным в открытом доступе, соответствующая информационная продукция предназначена для лиц старше 12 либо 16 лет. Вместе с тем по результатам проверки установлено, что фактически на мероприятиях исполнены композиции, содержащие нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию, в том числе способную вызвать у них желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих», — утверждает надзорный орган.

В сообщении прокуратуры имена исполнителей не указаны. Газета «Коммерсантъ» выяснила, что под запрет попали Монеточка, Элджей, Ганвест, Jah Khalib и Matrang. Музыкантам предписали увеличить возрастные ограничения (с «12+» до «14+», с «14+» до «16+» и с «16+» до «18+») либо изменить репертуар для соответствия установленному ранее цензу.

3 октября Следственный комитет России заинтересовался совместной песней Noize MC и Монеточки «Чайлдфри». Московский адвокат Сергей Афанасьев подал заявление на музыкантов в полицию с просьбой проверить факт возможного совершения преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны музыкантов. По его мнению, в тексте песни есть строчки, которые могут подтолкнуть несовершеннолетних на суицид. ГУ МВД России по Москве рассмотрело заявление и с целью проведения дальнейшей проверки и принятия обоснованного решения направило его в СК.

В 2016 году мировой суд в Новосибирске оштрафовал организатора концерта «Ленинграда» за нецензурную речь, звучавшую во время выступления группы. Размер штрафа составил 40 тысяч рублей. Компания-организатор «Мегаполис» вину не признала, так как направляла лидеру группы Сергею Шнурову обращение с просьбой воздержаться от мата.

Закон о запрете мата в кино, театре и на концертах президент России Владимир Путин подписал в 2014 году.

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