Группу Die Antwoord посчитали недостойной культурного уровня Белоруссии

Власти Минска не разрешили провести выступление южноафриканской группы Die Antwoord. Об этом сообщает портал Onliner.

Минский городской исполнительный комитет отказал организаторам концерта, сославшись на пункт 1.3 статьи 215 Кодекса о культуре. В нем указано, что власти могут запретить концерт, если художественный совет по культурно-зрелищным мероприятиям посчитает уровень исполнителей низким.

Отмечается, что заявка на выступление Die Antwoord подается организаторами уже второй раз. В первом случае им отказали из-за возрастного ограничения «16 плюс», во второй заявке допустимый возраст был изменен на «18 плюс».

1 марта в Саратове отменили концерт певицы Ольги Бузовой, посчитав ее творчество унижением культуры. В декабре 2017-го в Белгороде запретили выступление рэпера Face (Ивана Дремина). Власти не устроил тот факт, что в репертуаре хип-хоп-исполнителя «присутствуют композиции, содержащие ненормативную лексику, а также пропагандирующие употребление наркотических средств».

Группа Die Antwoord была создана в 2008-м в Кейптауне. Участники коллектива заявляли о том, что его стиль строится на провоцировании аудитории. Летом 2018 года Die Antwoord планирует в рамках тура посетить Санкт-Петербург, Москву и Киев.

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