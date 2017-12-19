Концерт рэпера Face отменили из-за мата и наркотиков

В Белгороде отменили выступление рэпера Ивана Дремина, более известного как Face. Об этом сообщается на странице мероприятия во «ВКонтакте» во вторник, 19 декабря.

Организаторы концерта опубликовали письмо от заместителя главы администрации города по безопасности Александра Захарова. Согласно документу, власти не устроил тот факт, что в репертуаре Face «присутствуют композиции, содержащие ненормативную лексику, а также пропагандирующие употребление наркотических средств».

По мнению Захарова, исполнение подобных песен «может негативно отразиться на зрительской аудитории».

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В заключение письма говорится, что администрация Белгорода «рекомендует принять все возможные меры по недопущению проведения концертов исполнителей», в треках которых содержатся мат и пропаганда наркотиков.

Ранее в декабре сообщалось, что Face вошел в список самых популярных в 2017 году российских знаменитостей.

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