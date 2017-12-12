«Эщкере» и «чевапчичи» стали мем-лидерами среди россиян

Самым популярным мемом среди российских пользователей стало слово «Эщкере». Об этом говорится в результатах исследования «Яндекса», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Эщкере» — популярное слово в среде рэп-исполнителей. Его аналог на английском языке звучит как esketit — разговорная версия фразы let’s get it («давай замутим»). В России слово «эщкере» активно употребляет рэпер Face, благодаря которому оно и стало популярным.

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Кроме того, в пятерку самых популярных мемов вошли Ждун (скульптура голландской художницы Маргрит ван Брифорт, которая в российском сегменте интернета стала символом ожидания), «Это фиаско, братан» (фраза из вирусного ролика про неудачную прогулку пса), чевапчичи (сербские жареные колбаски, которые полюбились российскому юзеру за странное название) и «На донышке» (фраза Дианы Шурыгиной, прославившейся на всю страну благодаря программе Андрея Малахова).

Что читатели ВКонтакте выбрали в качестве главных мемов года:

Кроме того, россияне чаще всего употребляли фразу Славы КПСС — «Изи-изи, рил ток, синк эбаут ит», которую он собрал из высказываний рэпера Оксимирона во время совместного баттла. Широкую популярность получили фраза «Так, блэт», слово «хайп», определение «винишко-тян» и пришедший с Reddit и 4Chan клич Ave Maria! Deus Vult.