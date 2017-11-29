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В сети набросились на «Россию 24» за сюжет о винишко-тян

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Вероника Кучеренко
Вероника Кучеренко

Пользователи сети раскритиковали сюжет «России 24», посвященный популярной в интернете субкультуре «винишко-тян». В Twitter сотрудников телеканала обвинили в клевете, публичном оскорблении людей и желании дешевого хайпа, а также запустили тематический хештег #россия24пробиладно.

Многим не понравилось непрофессиональное, по их словам, поведение журналистов, которые не только заявили о легкодоступности и пристрастии к дешевому алкоголю представительниц «винишко-тян», но и записали в их ряды множество российских блогеров, а также дочь оппозиционера Алексея Навального и участницу панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову. «Все признаки налицо», — отметил ведущий, чем окончательно взбесил зрителей.

Видео: Россия 24 / YouTube

Twitter заполонили гневные сообщения как пользователей, так и самих блогеров, невольно ставших героями телевизионного сюжета. «Жесть. С каких пор меня преподносят как шкуру? Камон, да я алкоголь даже в рот не брала», — возмутилась одна из них.

«До безумия стыдно, что федеральные каналы так бессовестно относятся к информации, которую они выносят в свет. Ощущение, что ни о каком профессионализме и этике никто и не в курсе. Продолжайте плавать в том говне, в котором вы уже по уши», — вступились за девушек пользователи.

В попытке пресечь поток негативных комментариев на «России 24» записали продолжение сюжета, в котором обвинили блогерш в желании «похайпиться» с помощью скандала с крупным телеканалом. После этого на журналистов пригрозил подать в суд популярный блогер Дмитрий Ларин (2,1 миллиона подписчиков), который обвинил их в клевете и подделке его обзора, посвященного YouTube-каналу «Девчата».

«Они вставили фрагмент ролика "Ларин против Кати Клэп", где я говорю, что Катя Клэп — это дичь, допубертатный период, абсолютный зашквар. Но дело в том, что я никогда не делал "Ларин против Кати Клэп", а делал "Ларин против "Девчат"», — объяснил он.

Ларин добавил, что готов не подавать заявление, если его пригласят в прямой эфир на «Россию 24», где он сможет высказать свою точку зрения.

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