«Россия 24» поверила в фейк Минобороны и выдумала границу Сирии и Ирана

Телеканал «Россия 24» показал в прямом эфире кадры из мобильной игры, которые Минобороны России выдало за доказательство сотрудничества США с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Ролик был опубликован во «ВКонтакте».

На видео ведущая сообщает о том, что возглавляемая США международная коалиция поддерживает членов ИГ и сотрудничает с ними. Журналистка утверждает, что террористы, спасаясь от ударов российской авиации и сирийских правительственных войск, километровыми колоннами уходят в направлении сирийско-иранской границы (такой границы не существует — прим. «Ленты.ру»).

В доказательство зрителям демонстрируют скриншоты из мобильного авиасимулятора AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. «Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты обеспечивают прикрытие отрядам ИГ и используют их для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке», — отмечает ведущая, дословно цитируя сообщение российского военного ведомства.

Ранее 14 ноября Минобороны России опубликовало в соцсетях фотоснимки, якобы подтверждающие обеспечение американскими военными прикрытия боевиков ИГ. Ведомство назвало их неоспоримым подтверждением. Однако оказалось, что одна из картинок точно совпадает со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron, а несколько других являются кадрами с видео действий ВВС Ирака под Фаллуджей в 2016 году. Позднее ведомство отредактировало публикацию в Facebook, убрав оттуда снимки, а также удалило соответствующий пост в Twitter.