Минобороны России выдало скриншот из игры за доказательство связи США и ИГ

Министерство обороны России опубликовало в Facebook и Twitter фотоснимки, якобы подтверждающие обеспечение американскими военными прикрытия боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ).

В ведомстве заявили, что кадры сделаны 9 ноября этого года российскими беспилотниками в районе города Абу-Камаль, считающегося одним из последних крупных оплотов ИГ в Сирии. Однако оказалось, что один из снимков точно совпадает со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron — симулятора управления американским самолетом огневой поддержки сухопутных войск Lockheed AC-130.

Снимок, опубликованный на официальной странице Министерства обороны России в Facebook Кадр: Минобороны России / Facebook

Видеозапись геймплея AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron Кадр: Byte Conveyor Studios / YouTube

«Видосик выкладывали еще летом… Только имейте в виду, что дата на YouTube — вообще не пруф», — отмечает Telegram-канал «Хвастун и Соня».

Conflict Intelligence Team пишет в Telegram, что три других изображения, использованные в публикации Минобороны, оказались кадрами с видео действий ВВС Ирака под Фаллуджей в 2016 году.

«Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГИЛ для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке», — добавили в российском военном ведомстве.