Россия обвинила американскую авиацию в срыве операции российских ВКС в Сирии

Ударные самолеты коалиции США пытались помешать авиации ВКС России наносить удары по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в районе сирийского города Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.

Материалы по теме В гости к вам пришел джихад Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

«Для безопасного вывода отступающих из Абу-Камаля боевиков ИГ из-под ударов правительственных войск авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ударные самолеты коалиции для этого входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг Абу-Камаля. Однако никаких конкретных доказательств в Минобороны не привели.

В ведомстве отметили, что США отказались наносить удары по уходящим боевикам, ссылаясь на Женевскую конвенцию «Об обращении с военнопленными».

Сирийские власти объявили, что выбили ИГ из Абу-Камаля 8 ноября. Минобороны России подтвердило эту информацию 10 ноября. Однако через несколько дней Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, сообщил, что сирийская армия и ее союзники пока не начали штурм Абу-Камаля. Отмечалось также, что занять ближайшие к Абу-Камалю села сирийские военные пока не могут — за последние дни террористы ИГ отбили уже несколько атак.