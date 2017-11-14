США рассказали о разрешении ООН вторгнуться в Сирию

Глава Пентагона Джеймс Мэттис полагает, что ООН разрешила США войти на территорию Сирии. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов, отмечается на сайте ведомства.

«ООН заявила, что мы в принципе можем преследовать [запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство"] ИГ. И мы там, чтобы уничтожить их», — прокомментировал он юридические основания для присутствия Соединенных Штатов в Сирии.

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По его словам, это не значит, что США уйдут, «а там опять выскочит ИГ 2.0». Мэттис добавил, что для того, чтобы «двигаться дальше», необходимо продолжать переговоры в Женеве под эгидой ООН.

При этом Совбез ООН не давал США разрешения на военные операции в Сирии. В Дамаске неоднократно заявляли, что не санкционировали присутствие американских сил на территории страны, поэтому оно там незаконно.

12 ноября главы России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по ситуации в Сирии, в котором отказались делить эту страну на части и сферы влияния. Россия будет работать с правительством Башара Асада, чтобы вывести из Сирии поддерживаемые Ираном силы из районов вблизи Голанских высот и границы с Иорданией.