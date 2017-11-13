Джихадисты напали на аэродром Дейр-эз-Зора

Неизвестные атаковали аэродром в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Существует несколько версий произошедшего. По одной из них, на авиабазу пробрался боевик террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и совершил самоподрыв в группе сирийских солдат.

Материалы по теме Халифат убери Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы

По другой информации, несколько говорящих по-русски боевиков, предположительно из Чечни, проникли на аэродром, представившись российскими военными, а потом подожгли самолеты. После этого нападавшие атаковали сирийских военных.

На данный момент сообщается об одном погибшем и нескольких раненых, при этом не уточняется, с какой стороны.

3 ноября сирийские правительственные войска отчитались о полном освобождении Дейр-эз-Зора от боевиков. Этот город считался последним главным опорным пунктом ИГ в Сирии. Блокаду города, продолжавшуюся более трех лет, сняли в начале сентября.