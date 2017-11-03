Сирийский Дейр-эз-Зор полностью освободили от ИГ

Сирийский город Дейр-эз-Зор полностью освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщает РИА Новости со ссылкой на военных Сирии.

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По словам собеседника агентства, саперы приступили к разминированию улиц и зданий: террористы за время пребывания в городе установили большое количество мин и самодельных взрывных устройств.

Правительственные войска 2 ноября выбили ИГ из трех центральных районов Дейр-эз-Зора, в том числе центрального квартала Аль-Хамидия.

Блокаду Дейр-эз-Зора, продолжавшуюся более трех лет, сняли в начале сентября. «Интерфакс» называет Дейр-эз-Зор «последним главным оплотом ИГ в Сирии». Как уточняет агентство, город имел для группировки стратегическое значение, поскольку располагается недалеко от сирийско-иракской границы.



