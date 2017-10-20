В Сирии показали захваченные у ИГ советские танки и американские пушки

Сирийское агентство SANA опубликовало видео, на котором запечатлено оружие, захваченное правительственными силами у боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в городе Меядин. Ролик доступен на YouTube.

В ролике можно заметить советские танки Т-55 и Т-62, десятки единиц противотанкового оружия (РПГ-27, РПГ-29, чехословацкий RPG-75 и ружья), безоткатные орудия, огнеметы «Шмель», крупнокалиберные пулеметы, автоматы и винтовки, пишет Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

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SANA со ссылкой на одного из командиров сирийской армии сообщает, что среди трофеев было найдено оружие производства Израиля и стран НАТО, в частности 155-миллиметровая американская гаубица M198.

Кроме того, были обнаружены беспилотные летательные аппараты, в том числе кустарного производства. Боевики использовали их для разведки местности, корректировки огня и сброса гранат на позиции противника, отмечают авторы Directorate 4.

Меядин, расположенный на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, был освобожден от джихадистов 14 октября. Террористы удерживали город с июля 2013 года.