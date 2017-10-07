Оператор избежал гибели при съемке атаки смертника ИГ на иракский конвой

Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, опубликовал видео атаки смертника «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) на колонну иракского ополчения и военных.

«Все военные, возглавлявшие конвой, погибли, оператор чудом уцелел и не получил серьезных ранений», — утверждают авторы канала.

29 сентября Directorate 4 опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как смертник ИГ на заминированном автомобиле атакует колонну иракской армии. Начиненная взрывчаткой машина остановилась вблизи танка и взлетела на воздух. В результате получила повреждения бронетехника и пострадали несколько военнослужащих.