Самоподрыв боевика ИГ в Ливии попал на видео

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) совершили нападение на здание суда в ливийской Мисрате. Момент атаки попал на видео, которое публикует Ruptly.

По данным Telegram-канала Directorate 4, занимающегося мониторингом деятельности террористов, атака на здание суда была совершена днем в среду, 4 октября. Одного из боевиков ликвидировали охранники, двое других после того, как у них закончились патроны, совершили самоподрыв.

Перестрелка между охраной и боевиками продолжалась около 20 минут, уточняет Reuters. В результате четыре человека погибли, еще 39 получили ранения.

По данным источника агентства, неподалеку также был обнаружен заминированный автомобиль. Его обезвредили саперы.

В сентябре сообщалось, что в ливийской пустыне были обнаружены тренировочные лагеря боевиков ИГ. По словам высокопоставленного сотрудника прокуратуры Ливии, фактически речь идет о появлении «пустынной армии во главе с ливийским боевиком Аль-Махди Салемом Дангу, также известным как Абу Баракат». «Армия» была создана после освобождения города Сирт правительственными войсками, в ее состав входят три бригады.