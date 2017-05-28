Ливийская ячейка "Аль-Каиды" заявила о самороспуске

Ливийская террористическая группировка «Ансар аль-Шариа», связанная с международной организацией «Аль-Каида» (запрещена в России), объявила о своем роспуске. Как передает Reuters, такое решение было принято из-за больших потерь.

В частности, террористы признались в том, что лишились своего командования.

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Власти США обвиняют эту группировку в нападении на свое консульство в Бенгази в 2012 году, в результате которого погибли четверо американских граждан, включая посла Кристофера Стивенса. «Ансар аш-Шариа» внесена в список террористических организаций Совбезом ООН.

В пятницу, 26 мая, египетские ВВС нанесли шесть ударов по лагерям террористов близ Дерны в Ливии. В Каире полагают, что именно там находятся боевики, ответственные за совершенный накануне теракт против христиан-коптов. Тогда исламисты обстреляли автобус, направлявшийся в монастырь Святого Самуила. По последним данным, погибли 35 человек.

18 мая в результате атаки на авиабазу у города Брак Аль-Шати на юге Ливии погиб 141 человек. Предположительно, нападение совершил отряд выходцев из города Мисурата, известным как «Третья Сила».

После гражданской войны с иностранным вмешательством, в ходе которой в 2011 году был свергнут и убит основатель Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи, в стране фактически отсутствует единая власть, между различными силами продолжаются столкновения. Часть территории захватили радикальные исламисты, до недавнего времени родной город Каддафи Сирт контролировала запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».