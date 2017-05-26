Египетские ВВС нанесли удары по лагерям террористов в Ливии

Египетские ВВС в пятницу, 26 мая, нанесли шесть ударов по лагерям террористов близ Дерны в Ливии, передает Reuters.

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В Каире полагают, что именно так находятся боевики, ответственные за теракт против христиан-коптов, совершенный в первой половине дня.

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил в телеобращении, что он приказал нанести удары по лагерям террористов и что терроризм будет наказан.

Атака экстремистов произошла в провинции Минья. Вооруженные люди открыли огонь по автобусу с христианами-коптами, направлявшимися в монастырь Святого Самуила. После нападения боевики скрылись.

В итоге, по последним данным, погибли 35 человек.