Египетские ВВС нанесли удары по лагерям террористов в Ливии

Египетские ВВС в пятницу, 26 мая, нанесли шесть ударов по лагерям террористов близ Дерны в Ливии, передает Reuters.
В Каире полагают, что именно так находятся боевики, ответственные за теракт против христиан-коптов, совершенный в первой половине дня.
Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил в телеобращении, что он приказал нанести удары по лагерям террористов и что терроризм будет наказан.
Атака экстремистов произошла в провинции Минья. Вооруженные люди открыли огонь по автобусу с христианами-коптами, направлявшимися в монастырь Святого Самуила. После нападения боевики скрылись.
В итоге, по последним данным, погибли 35 человек.