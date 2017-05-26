МИД призвал россиян в Египте к осмотрительности после нападения на автобус

МИД России призвал находящихся в Египте российских граждан к осмотрительности после нападения боевиков на автобус на юге страны. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает пресс-служба министерства.

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Россиянам также рекомендовали избегать мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность. Кроме того, МИД выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки экстремистов. Дипломаты назвали это нападение отвратительной акцией.

«В Москве подтверждают принципиальную позицию категорического неприятия и осуждения любых террористических актов вне зависимости от мотивов, которыми руководствуются их идейные вдохновители и исполнители», — подчеркнули в министерстве.

Атака экстремистов произошла ранее в пятницу в провинции Минья. Вооруженные люди открыли огонь по автобусу с христианами-коптами, направлявшимися в монастырь. В итоге погибли 35 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Al Arabiya. Ранее сообщалось о 23 жертвах.