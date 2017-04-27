Россияне одобрили запрет на полеты в Египет

Большинство россиян в ходе опроса поддержали решение властей о приостановке авиасообщения с Египтом. Об этом в четверг, 27 апреля, пишет газета «Известия».

Данное исследование было проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1,2 тысячи граждан из разных регионов страны. Выяснилось, что запрет поддерживает 71 процент респондентов. В ходе аналогичного опроса в 2015 году так ответили 76 процентов. Против ограничения выступают 20 процентов, что больше, чем два года назад (16 процентов).

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Кроме того, 82 процента не планируют в ближайшее время отправляться в Египет, а 90 процентов никогда там не были. Только два процента заявили, что поедут в Арабскую Республику в отпуск летом или в 2018 году.

Больше половины (52 процента) не порекомендуют отправиться в эту страну друзьям и знакомым. Чуть больше четверти респондентов выразили готовность посоветовать отдых в этой стране.

Также выяснилось, что 65 процентов граждан уверены в неспособности Египта защитить путешественников от террористических атак, 18 процентов придерживаются противоположного мнения.

Ранее в апреле глава Ассоциации туристических инвесторов Южного Синая Хишам Али спрогнозировал возобновление полетов между Россией и Египтом не раньше середины 2018 года. По его словам, причина заключается в том, что Москва постоянно выдвигает Каиру новые требования в плане авиационной безопасности.

Осенью 2015 года лайнер, на борту которого находились 224 человека (в основном россияне), потерпел крушение на Синайском полуострове в результате теракта. В связи с этим Москва приостановила авиарейсы между странами и потребовала усилить меры безопасности в воздушных гаванях Египта. В 2016 году российские эксперты несколько раз посещали государство с целью инспекции аэропортов.