Правительство России одобрило соглашение с Египтом по авиабезопасности

Российское правительство одобрило протокол о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения авиабезопасности. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Как отметили в правительстве, сроки возобновления полетов между двумя странами зависят от выполнения египетской стороной требований по мерам авиационной безопасности.

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Данный протокол предусматривает участие российских специалистов в подготовке тех аэропортов Арабской Республики, которые будут принимать рейсы из России. Эксперты будут обеспечивать безопасность в воздушных гаванях.

Ранее представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов заявил, что правительство примет официальное решение о возобновлении полетов в Египет в конце февраля. Чиновник пообещал, что уже к началу лета авиасообщение с республикой будет восстановлено.

В конце января СМИ писали о возможном возобновлении рейсов 23 февраля. Однако Министерство транспорта России подобную информацию не подтвердило.

Осенью 2015 года самолет, на борту которого находились 224 человека (в основном россияне), разбился на Синайском полуострове. Причиной катастрофы стал теракт.

После этого Москва приостановила авиасообщение между двумя странами и потребовала усилить меры безопасности в аэропортах Арабской Республики. В 2016 году эксперты из России несколько раз побывали в Египте для проверки местных аэропортов.

