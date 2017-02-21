Минтранс усомнился в возможности открытия рейсов в Египет в ближайшее время

Авиасообщение с Египтом вряд ли удастся возобновить в ближайшее время, заявил министр транспорта Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 24». Видео доступно на сайте «Вести.Ru».

По его словам, рейсы в скором будущем не получится открыть даже в Каир. К таким выводам пришла группа экспертов, которая недавно в очередной раз проверила аэропорт египетской столицы, пояснил Соколов.

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«Остается ряд существенных замечаний, хотя мы активно с египетскими коллегами их устраняем», — подчеркнул глава Минтранса. Это, в частности, касается биометрического контроля доступа персонала в «чистую» зону аэропортов, систем видеонаблюдения и других аспектов, добавил чиновник.

В пятницу, 17 февраля, российское правительство одобрило соглашение о сотрудничестве с Арабской Республикой в сфере авиабезопасности. При этом сроки возобновления полетов между странами зависят от египетской стороны, заявили в Москве.

Ранее представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов говорил, что кабмин примет официальное решение об открытии Египта в конце февраля. Малов заверил, что уже к началу лета авиасообщение с республикой будет восстановлено.

Осенью 2015 года пассажирский самолет разбился на Синайском полуострове в Египте в результате теракта. На его борту находились 224 человека, в основном граждане России. После этого Москва приостановила авиарейсы между странами и потребовала усилить меры безопасности в аэропортах Арабской Республики.