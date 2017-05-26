Более 20 христиан-коптов убиты при нападении на автобус в Египте

В Египте в результате нападения на автобус, в котором находились христиане-копты, погибли 23 человека, 25 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Атака на верующих была совершена в южной провинции Минья.

Как передает Nile TV, паломники направлялись в монастырь Святого Самуила. В это время на одной из пустынных дорог с автобусом поравнялись два автомобиля, в которых находились вооруженные люди. Они открыли огонь по колесам автобуса, а после его остановки начали расстреливать пассажиров.

Материалы по теме Кровь на Вербное воскресенье Террористы атаковали церкви египетских православных христиан-коптов

После нападения боевики скрылись. В настоящее время несколько мобильных армейских патрулей прочесывают близлежащую местность в поисках нападавших.

9 апреля в Египте произошла серия терактов, направленных против христиан-коптов. В церкви города Тант произошел взрыв, жертвами которого стали 30 человек, еще 50 получили ранения. В то же день аналогичное нападение произошло в Александрии у собора Святого Марка. В результате самоподрыва террориста-смертника погибли два человека, 21 получили ранения.