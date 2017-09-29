Атака «джихадмобиля» на танк Abrams иракской армии попала на видео

Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов на Ближнем Востоке, опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как смертник «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) на заминированном автомобиле атакует колонну иракской армии.

Ролик снят на камеру, которая находится в джипе Humvee, следующем за танком M1A1 Abrams. Когда колонна проходила через иракское село Хариз, ее атаковал «джихадмобиль». Начиненная взрывчаткой машина остановилась вблизи танка и взлетела на воздух.

В результате получил повреждения Abrams и пострадали находившиеся рядом силовики, утверждают авторы Directorate 4. В свою очередь, ИГ заявляет об уничтожении танка, пяти Humvee и «некоторого количества военных».