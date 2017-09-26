Минобороны показало на видео удары по боевикам в Идлибе

Министерство обороны России опубликовало на своем YouTube-канале видео нанесения ударов по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб.

Ведомство продемонстрировало удары по бронетехнике и системам залпового огня, которыми пользуются террористы. Также военные показали уничтожение подземной базы боевиков.

На еще одном ролике запечатлено уничтожение мастерской террористов, производящей «джихадмобили».

Ранее во вторник официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков опроверг информацию лондонской «Обсерватории по правам человека в Сирии» о якобы нанесении российскими ВКС России авиаударов по населенным пунктам в провинции Идлиб. Он указал, что за минувшие сутки самолетами российской авиагруппы было нанесено десять ударов по объектам террористов в провинции Идлиб. «Это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению "джихадмобилей". По всем ударам имеются данные объективного контроля», — сообщил Конашенков.