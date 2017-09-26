Минобороны опровергло информацию об авиаударах по населенным пунктам в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков опроверг информацию лондонской «Обсерватории по правам человека в Сирии» о якобы нанесении российскими ВКС России авиаударов по населенным пунктам в провинции Идлиб. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населенным пунктам. Заявления "Обсерватории" со ссылкой на анонимных "очевидцев" или "волонтеров" традиционно голословны и служат "информационным прикрытием" действий боевиков "Джабхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещенная в России — прим. «Ленты.ру») и примкнувших к ней группировок», — уточнил Конашенков.

Он указал, что за минувшие сутки самолетами российской авиагруппы было нанесено десять ударов по объектам террористов в провинции Идлиб. «Это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению "джихадмобилей". По всем ударам имеются данные объективного контроля», — сообщил Конашенков.