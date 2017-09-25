В Минобороны открестились от удара по сирийской оппозиции

Россия не наносила ударов по позициям «Демократических сил Сирии» (ДСС), а бомбит исключительно укрепления «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, его слова передает РИА Новости.

Материалы по теме В гости к вам пришел джихад Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

«В ходе операции сирийских войск по уничтожению последнего плацдарма ИГ в Дейр-эз-Зоре, авиация ВКС России наносит точечные удары по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористов. Удары наносятся как по выявленным огневым точкам ИГ, ведущим обстрелы позиций сирийских войск, так и по выдвигающимся из тыловых районов резервам террористов», — сообщил он.

По словам Конашенкова, российская сторона не фиксирует боестолкновений между ДСС и ИГ. Ранее «Демократические силы Сирии» заявили, что российская авиация ударила по их позициям в районе крупного газового месторождения, расположенного рядом с Дэйр-эз-Зором.

ДСС — альянс сирийцев и курдов, которые ведут борьбу с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на восточном берегу Евфрата. Они и сирийские правительственные войска, поддерживаемые Россией, проводят раздельные операции против ИГ.

