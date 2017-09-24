Минобороны показало снимки соседствующей с позициями ИГ техники спецназа США

Минобороны России опубликовало на своей странице в Facebook аэрофотоснимки, сделанные в период с 8 по 12 сентября в районах расположения войск «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).

На кадрах видно, что подразделения американского спецназа обеспечивают беспрепятственное движение в направлении Дейр-эз-Зора отрядов «Сирийских демократических сил» (СДС) через позиции боевиков ИГ, не встречая при этом сопротивления.

«На снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. «Ленты.ру»). Однако вокруг данных объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами ИГИЛ или воронок от ударов авиации международной коалиции. (...) Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

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22 сентября глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Вашингтон в попытках помешать борьбе с терроризмом в Сирии. По его словам, Россия регулярно контактирует с Госдепартаментом и Пентагоном. В этих беседах российская сторона ясно дала понять американцам, что «если с территорий, которые близки к американским "друзьям", или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции».

В тот же день министр иностранных дел Сирии заявил, что американская сторона недовольна успехами переговоров в Астане по сирийскому урегулированию. В связи с этим Соединенные Штаты, по его словам, начали помогать террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).