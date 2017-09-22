Глава МИД Сирии обвинил США в помощи террористам из «Джабхат ан-Нусры»

Министр иностранный дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США недовольны успехом переговоров в Астане по сирийскому урегулированию. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в связи с этим американцы начали помогать террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

22 сентября подводная лодка «Великий Новгород» Черноморского флота произвела пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб. Целью удара стали опорные пункты, бронетехника, склады боеприпасов и боевики «Джабхат ан-Нусры». Попавшие под обстрел исламисты участвовали в окружении российских военных полицейских в зоне деэскалации «Идлиб».

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Инцидент произошел 20 сентября в результате широкомасштабного наступления боевиков на севере провинции Хама (граничит с южной частью Идлиба, являющегося одной из зон деэскалации). В операции по деблокированию участвовала сводная группа из бойцов спецназа и военной полиции. Воздушную поддержку оказывала пара штурмовиков Су-25. При прорыве блокады получили ранения три спецназовца.

По сведениям издания «Коммерсантъ», информацию о расположении российских и сирийских военнослужащих террористы могли получить от одной из группировок, причисляющих себя к умеренной оппозиции. Ей эти данные, по сведениям газеты, могла передать американская сторона. В Пентагоне эти обвинения отвергли.

15 сентября страны-гаранты сирийского мирного урегулирования — Россия, Турция и Иран — согласовали на переговорах в Астане границы зоны деэскалации в провинции Идлиб. Стороны обязались развернуть силы по контролю за выполнением режима перемирия в Идлибе, Латакии, Хаме и Алеппо. Кроме того, для мониторинга в этих районах должен быть создан единый координационный центр.