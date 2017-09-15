Страны-гаранты согласовали границы зоны деэскалации в сирийском Идлибе

Страны-гаранты сирийского мирного урегулирования — Россия, Турция и Иран — согласовали границы зоны деэскалации в провинции Идлиб. Об этом сообщает в пятницу, 15 сентября, Anadolu.

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В свою очередь РИА Новости со ссылкой на совместное заявление участников переговоров в Астане передает, что Россия, Турция и Иран развернут силы по контролю за выполнением режима перемирия в Идлибе, Латакии, Хаме и Алеппо. Кроме того, для мониторинга в этих районах будет создан единый координационный центр.

В заявлении также отмечается, что создание подобных зон — это временная мера, действие которой рассчитано на полгода с возможностью продления.

В столице Казахстана Астане проходит шестой раунд переговоров по сирийскому урегулированию. Меморандум о создании в Сирии зон деэскалации был подписан странами-гарантами перемирия 4 мая.