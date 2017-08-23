Шойгу вновь заявил о прекращении гражданской войны в Сирии

Гражданская война в Сирии прекращена. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В Сирии нам удалось, отделив одних от других (речь о разных флангах оппозиции — прим. «Ленты.ру»), создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну», — заявил Шойгу.

Сообщения о фактическом прекращении гражданской войны в Сирии поступали от российских военных неоднократно. Так, Шойгу говорил это в феврале 2017 года, выступая в Государственной Думе. Аналогичное заявление делал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской в июне 2017 года.

Ключевым фактором снижения напряженности в Сирии в данный момент является выполнение решений Астанинского меморандума, подразумевающего создание зон деэскалации. Кроме того, продолжается наступление на исключенных из соглашений о перемирии боевиков террористических группировок, укрепившихся на востоке Сирии.

Российские войска находятся на территории Сирии с сентября 2015 года. Основу контингента составляет авиагруппа, развернутая на базе Хмеймим в пригороде Латакии. Самолеты ВВС России оказывают поддержку сирийской армии, борющейся с боевиками.