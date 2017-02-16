Косачев назвал ключевую проблему сирийского урегулирования

Последние два года мир живет проблемами Сирии, но подлинной информации о том, что происходит в стране, почти нет, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Такое мнение он высказал в четверг, 16 февраля, в ходе телемоста Москва — Дамаск — Астана, говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Вместо информации — пропаганда, вместо реальной помощи — спекуляции на гуманитарной ситуации», — сказал Косачев.

Сенатор подчеркнул, что в ходе телемоста стороны постарались определиться с тем, в чем сегодня нуждается республика. Он также выразил надежду, что состоявшееся обсуждение поможет успеху переговоров по Сирии в Женеве.

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Главной темой дискуссии стали итоги прошедших в столице Казахстана межсирийских переговоров. Косачев назвал итоги обсуждений в Астане позитивными.

В Дамаске к телемосту присоединились члены Народного совета Сирийской Арабской Республики, представители коалиции «Платформа Дамаска», умеренной оппозиции, председатель комитета по международным делам Народного совета Сирийской Арабской Республики Бутрус Фарах Маржани, представитель от Партии социалистического союза Халед аль Абуд, парламентарий Ашвак Аббас.

Маржани в своем выступлении подчеркнул, что Россия законно участвует в военной операции в Сирии. При этом он заверил, что сирийская власть пытается делать все возможное, для тех, кто живет в условиях кризиса.

15-16 февраля в Астане проходит очередной раунд консультаций и переговоров в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

Первые переговоры делегаций вооруженной оппозиции и сирийского правительства при посредничестве России и Турции прошли в Астане 23-24 января. Россия предложила поправки в Конституцию САР. Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве стартует 23 февраля.