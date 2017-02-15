МИД Казахстана сообщил о переносе даты начала переговоров по Сирии в Астане

Переговоры по деэскалации конфликта в Сирии начнутся в Астане 16 февраля. Сообщение об этом в среду, 15 февраля, размещено на сайте ведомства.

«Начало очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии переносится на 12:00 часов 16 февраля 2017 года», — говорится в публикации.

Вместе с тем руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков сообщил РИА Новости о намеченных на 15 февраля рабочих встречах между участниками переговоров по Сирии. «Двусторонние рабочие встречи запланированы на сегодня», — объяснил он, не уточнив, о каких встречах идет речь.

Очередное заседание в рамках Астанинского процесса по ситуации в Арабской Республике планировало провести в столице Казахстана 15-16 февраля. Вечером 13 февраля государственное телевидение Сирии известило, что начало переговоров откладывается, поскольку не прибыла делегация сирийской вооруженной оппозиции и представители Турции.

Соединенные Штаты на встрече будет представлять посольство США в Астане, об этом информагентство сообщило со ссылкой на пресс-атташе дипведомства Рэна Элхая. «Государственный департамент получил приглашение правительства Казахстана принять участие в качестве наблюдателя на переговорах по Сирии, которые пройдут на этой неделе. Посольство США в Астане будет представлять США на переговорах», — объяснил дипломат, подчеркнув, что Вашингтон по-прежнему выступает за политическое разрешение сирийского кризиса.

Первые переговоры делегаций вооруженной оппозиции и сирийского правительства при посредничестве России и Турции прошли в Астане 23-24 января. Во время них российская делегация передала представителям вооруженной сирийской оппозиции предложения о поправках в Конституцию САР.. Москва, Тегеран и Анкара договорились о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением перемирия в Сирии.