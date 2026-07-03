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07:30, 3 июля 2026Путешествия

Россиянка описала отношения в Испании словами «платить за женщину не принято»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Marcos del Mazo / LightRocket via Getty Images

Россиянка побывала в Испании и узнала особенности взаимоотношений между местными мужчинами и женщинами. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Автор материала отметила, что в Испании очень легко знакомиться с мужчинами, они улыбчивые и активно проявляют инициативу. Один местный житель пригласил ее выпить кофе. Однако в кафе выяснилось, что за напитки каждый платит за себя сам. «Это нормально — у них так принято. Это культура. Ты не принцесса, за которой надо ухаживать, ты равный партнер в демократичных отношениях. Платить за женщину в Испании не принято так же, как у нас не принято есть суп руками», — объяснила россиянка.

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Во время знакомства с другим мужчиной, которому было 42 года, путешественница узнала, что он, несмотря на работу в IT-сфере, до сих пор живет с родителями. Оказалось, что в этой европейской стране более 60 процентов населения проживают в родительском доме до 30 лет. «Аренда однушки в Малаге стоит 1000-1300 евро (88,6-115,2 тысячи рублей) в месяц. В Барселоне или Мадриде — еще дороже. Рынок недвижимости в Испании за последние годы взлетел, и для многих испанцев снять свое жилье — это реально сложно», — заметила девушка.

На четвертом свидании испанец предложил встретиться с ней в ее квартире. Она ответила отказом, так как предпочитает «нейтральные территории», после чего мужчина вежливо попрощался. «Без обиды, без претензий — просто исчез в горизонт. У них так тоже принято: нет взаимного интереса — нет общения. Никаких "давай останемся друзьями" из вежливости», — заключила россиянка.

Ранее туристка из России отметила, что жительницы Швеции не ждут комплиментов, а сами подходят знакомиться с молодыми людьми в общественных заведениях. При этом мужчины «не падают от этого в обморок».

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