Россиянка описала Швецию словами «женщины сами выбирают мужчин и делают первый шаг»

Туристка из России побывала на отдыхе в Швеции и описала свои впечатления от местных жителей словами «женщины сами выбирают мужчин и делают первый шаг». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Автор материала отметила, что жительницы Швеции не ждут комплиментов, а сами подходят знакомиться с молодыми людьми в общественных заведениях. При этом мужчины «не падают от этого в обморок». Она подчеркнула, что шведы не обязаны играть «роль завоевателей» — инициативу может взять любая сторона.

Причина кроется в том, что в этой европейской стране «равноправие превратилось из лозунга в реальность». Государство предоставило родителям обоих полов доступные детсады, равные условия труда и оплату. Также в декретный отпуск может уйти не только мать, но и отец.

«Когда в обществе укореняется мысль, что женщина ничем не уступает мужчине в профессиональной сфере, эта логика естественным образом переносится на личную жизнь. Для шведских женщин инициатива в знакомстве — не вопрос смелости и не феминистский манифест. Это просто здравый смысл. Если видишь человека, который тебе интересен, почему бы не подойти и не познакомиться?» — объяснила блогерша.

Туристка заметила, что для иностранцев такая модель отношений кажется чуждой, тогда как шведы не считают ее особенной. Детей в Швеции также не воспитывают в соответствии с традициями, преобладающими в развивающихся странах. «В шведских школах детей учат уважать чужие границы, открыто говорить о чувствах, не бояться отказов. Все это закладывает фундамент для тех самых свободных, честных отношений, которые так удивляют приезжих», — заключила россиянка.

Ранее россиянин описал отдых в Белоруссии фразой «все было вкусно, но осадочек остался». Мужчина подчеркнул, что небольшие минусы у этого туристического направления есть.