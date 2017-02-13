В Москве обозначили цель проведения новых переговоров по Сирии в Астане

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов определил главную цель новых переговоров по сирийскому урегулированию, которые состоятся в Астане. Об этом сообщает «Интерфакс» .

«Задача все та же, укреплять режим прекращения боевых действий на основе закрепленных положений, подписанных между правительством Сирийской Арабской Республики и отрядами вооруженной оппозиции», — заявил дипломат.

Он также добавил, что в предстоящей встрече могут принять участие делегации Иордании и ООН, а также американская делегация в новом составе. Проведение новых переговоров по Сирии (будет второй раунд) запланировано на 15-16 февраля.

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Первая встреча в столице Казахстана состоялась 23-24 января. В результате проведенных консультаций Россия, Иран и Турция договорились создать трехсторонний механизм контроля за соблюдением перемирия в Сирии.

Представитель сирийской оппозиции Мухаммед Аллуш по окончании переговоров выразил надежду на прекращение боевых действий за счет дальнейшего усиления роли Москвы в урегулировании конфликта. «Мы надеемся и хотим, чтобы Россия и дальше играла позитивную роль в деле установления мира, а также в поддержке реального справедливого политического процесса, целью которого стало бы урегулирование в Сирии», — отметил он.