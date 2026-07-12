Россия назвала условие диалога с НАТО

МИД РФ: Россия открыта к диалогу с НАТО при соблюдении принципа неделимости безопасности

Россия открыта к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности. Такое условие назвал в разговоре с РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

«Мы же неоднократно заявляли, что не собираемся нападать на союзников по НАТО и открыты к диалогу — при том условии, что он будет строиться на основе учета наших интересов и основополагающих принципов обеспечения международной безопасности, важнейший из которых — неделимость безопасности», — отметил он.

Ранее Масленников заявил, что НАТО оправдывает подготовку к конфликту ложью о России. Дипломат напомнил, что формулировка об угрозе со стороны РФ появилась в 2022 году в Стратегической концепции Североатлантического альянса.