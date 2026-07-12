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05:32, 12 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали способ отличить аллергию на кофе от непереносимости кофеина

Врач Умнов: Аллергия на кофе чаще всего вызвана белком, содержащемся в зернах
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Аллергию на кофе часто путают с реакцией на кофеин, но это разные состояния, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что аллергия — это иммунный ответ на белок, тогда как учащенное сердцебиение, тревога и дискомфорт в желудке связаны со стимулирующим действием кофеина.

«При аллергии иммунная система по ошибке воспринимает определенные компоненты кофе как угрозу и запускает защитную реакцию. Чаще всего причина в белках, которые содержатся в кофейных зернах и довольно устойчивы к нагреванию, поэтому реакция возможна даже после обжарки. А симптомы вроде учащенного сердцебиения, тревоги, дрожи в руках, бессонницы или повышения давления от кофеина связаны с его прямым стимулирующим действием, а не с работой иммунитета», — пояснил врач.

По его словам, причиной аллергии могут быть и другие факторы. На зернах при хранении появляется плесень, которую могут не заметить в кофейне. Кроме того, зерна бывают пропитаны пестицидами и химическими веществами, а в растворимом кофе содержатся ароматизаторы, стабилизаторы и заменители вроде цикория. У людей, которые часто вдыхают пыль кофейных зерен, могут развиться бронхиальная астма, аллергический ринит или контактный дерматит, предупредил Умнов.

По словам врача, симптомы аллергии обычно появляются быстро — сразу после употребления кофе или спустя несколько часов. К ним относятся зуд, покраснение, крапивница, отеки, резкий насморк, чихание, першение в горле, кашель, а также тошнота, рвота, спазмы и боль в животе. В редких случаях, отметил специалист, возможна анафилаксия с резким падением давления и отеком дыхательных путей — при таких симптомах нужно немедленно вызывать скорую.

Умнов обратил внимание, что кофе может и не вызывать аллергию сам по себе, но способен усугублять течение уже имеющихся заболеваний — проблем с ЖКТ, атопического дерматита, бронхиальной астмы. При подозрении на аллергию следует обратиться к аллергологу, который назначит кожные пробы или анализ крови на специфические иммуноглобулины E.

При подтвержденном диагнозе главный шаг — полностью исключить кофе и содержащие его продукты, включая шоколад, некоторые сиропы и мороженое, а для снятия симптомов врач может назначить антигистаминные препараты

Александр Умновстарший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения

Ранее кардиолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Валентина Байдина рассказала, что влияние кофе на организм зависит от умеренности его употребления. Врач рассказала, что большое количество кофе — более двух-трех чашек в день — может вызвать скачок давления и ускорить пульс. Также она предупредила, что особую опасность представляет сочетание кофеина с курением на фоне стресса или бессонной ночи — это неизбежно приводит к резкому подъему давления и тахикардии.

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