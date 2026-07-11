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05:02, 12 июля 2026Экономика

ЕС решил создать «инструмент солидарности» для борьбы с зависимостью от Китая

Bloomberg: ЕС создаст «инструмент солидарности» для снижения зависимости от Китая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Reuters

Европейский союз (ЕС) разрабатывает специальный финансовый механизм для снижения экономической зависимости от Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что «инструмент солидарности» призван помочь компаниям диверсифицировать цепочки поставок критически важных товаров. Ожидается, что инициатива станет частью мер по сокращению торгового дефицита Европы с Китаем, который превышает 360 миллиардов евро.

По данным агентства, точный объем необходимых средств на данные цели пока не определен. Однако, говорится в статье, это будет зависеть в том числе от ответных шагов, которые может предпринять Пекин.

Ранее профессор китайско-европейской международной бизнес-школы (CEIBS) в Шанхае Сюй Динбо заявил, что отношения между Европейским союзом и Китаем накалились так сильно, что возник очень серьезный риск начала полноценной торговой войны. Позднее немецкая газета Handelsblatt предостерегла власти ЕС от торговой войны с Китаем.

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