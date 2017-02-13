Великобритания выступила за обсуждение сирийской конституции в Женеве

В Лондоне считают, что российский проект новой сирийской конституции должен обсуждаться в рамках женевских переговоров. Об этом заявил специальный представитель Великобритании по Сирии Гарет Бэйли в интервью РИА Новости.

Британский дипломат подтвердил, что ознакомился с российским вариантом документа. «Я считаю, что сирийцы сами должны принимать решение в отношении него в ходе переговоров в Женеве под эгидой ООН», — добавил спецпредставитель.

Материалы по теме Сирия: война миров или будущее сегодня Контуры завтрашнего миропорядка и промежуточный итог ближневосточного конфликта

29 января были раскрыты детали российского проекта нового основного закона Сирии. В частности, в нем говорится, что сирийское государство должно строиться на принципах народовластия, верховенства закона и равенства перед ним, а единственным источником власти должен являться «многонациональный и многоконфессиональный сирийский народ».

27 января сообщалось, что очередной раунд консультаций по сирийскому урегулированию перенесен с 8 февраля на конец месяца.

Тремя днями ранее в столице Казахстана Астане прошли переговоры делегаций вооруженной оппозиции и сирийского правительства при посредничестве России и Турции. По их итогам Москва, Анкара и Тегеран заявили о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением перемирия в Сирии.