Профессор Хадсон: Европа хочет сделать с Россией то же, что когда-то сделала с Африкой

Европа хочет сделать с Россией то же самое, что она сделала с Африкой. Об этом предупредил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон.

«Наращивание Европой вооружений, ее поддержка Украины — это политика, смысл которой в том, чтобы воевать. Какой вообще результат Европа хочет получить в итоге? Европа надеется поступить так, как поступает победитель. Она хочет сделать с Россией то же, что когда-то сделала с Африкой», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Европа не сумеет этого достичь, поскольку для этого у нее нет финансовой базы, а конфискация российских активов «уничтожила евро как резервную валюту».

Ранее итальянский журналист Энрико Граццини назвал Россию единственным спасательным кругом Европы. По его словам, Россия — единственная мировая сверхдержава, с которой Европа могла бы легко играть на равных.