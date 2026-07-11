IFQ: Россия — единственный спасательный круг Европы

Россия — единственный спасательный круг Европы. Об этом заявил итальянский журналист Энрико Граццини в статье для IL Fatto Quotidiano (IFQ).

«Европа по-прежнему придерживается ошибочной стратегии, то есть усугубляет конфронтацию с Россией, которая, напротив, может стать незаменимым союзником. (...) Россия — единственный спасательный круг для Европы», — написал он.

По словам журналиста, Россия — единственная мировая сверхдержава, с которой Европа могла бы легко играть на равных, вести бизнес и восстановить свою ослабленную экономику.

Вместо этого, отметил он, европейские страны неразумно продолжают вредить самим себе, так как усугубляют свою зависимость от США.

Ранее внук президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Европе жизненно необходимо заключить союз с Россией. Он подчеркнул, что это логика здравого смысла.