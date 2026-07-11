Внук де Голля: Европе жизненно необходимо заключить союз с Россией

Европе жизненно необходимо заключить союз с Россией, потому что это логика здравого смысла, заявил внук президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил глава Фонда за мир и дружбу между народами, европейские санкции лишь вредят ЕС. Как уточнил политик, дружба с Россией — это «императив, это логика географии, логика здравого смысла, это логика опыта».

«Народы Европы устали от этой технократии, которая нелегитимна, и которая хочет войны», — указал он. Внук де Голля призвал Европу заключить союз с Москвой.

Ранее Пьер де Голль назвал российского лидера Владимира Путина мудрым человеком.