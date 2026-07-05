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08:14, 5 июля 2026Мир

Внук де Голля назвал Путина мудрым человеком

Внук де Голля Пьер назвал Путина мудрым человеком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Внук президента Франции генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль назвал российского лидера Владимира Путина мудрым человеком. Его слова приводит ТАСС.

Де Голль подчеркнул, что испытывает глубокое уважение к президенту России. По его мнению, Путин «верит в логику равновесия и в мир». Кроме того, внук де Голля пожелал скорейшего урегулирования конфликта на Украине, как этого хочет Путин.

Пьер де Голль также выразил уверенность, что здравый смысл и реальность восторжествуют.

Ранее внук де Голля заявил о желании переехать в Россию. «Правда в том, что я испытываю большое восхищение вашей страной и мы с женой хотели бы дать нашим детям лучшее образование, а это предполагает переезд нашей семьи в Россию», — сказал он.

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