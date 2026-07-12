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05:00, 12 июля 2026РоссияЭксклюзив

Назван набирающий популярность способ знакомства

Эксперт Ходюш: Онлайн-игры становятся популярной площадкой для знакомств
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Онлайн-игры становятся популярной площадкой для знакомств, поскольку в играх общение возникает естественно — во время совместного прохождения, рассказал «Ленте.ру» руководитель отдела маркетинга игрового лаунджа «ДАРК» Дмитрий Ходюш.

«В игре не нужно придумывать, с чего начать разговор. Вы уже находитесь в одном контексте, решаете общую задачу, поэтому общение возникает само собой», — пояснил Ходюш.

Важную роль здесь играет голосовой чат: если у игроков включен микрофон, то разговор начинается буквально с первых минут матча. Голос делает общение более живым, это гораздо быстрее, чем переписка, и помогает легче установить контакт, отметил эксперт.

По его словам, в отличие от дейтинг-приложений, где многое строится на самопрезентации, в играх человек проявляет себя через действия.

Вы сразу видите, как человек принимает решения, реагирует на ошибки и взаимодействует с командой. Это позволяет быстрее понять, насколько вам комфортно общаться

Дмитрий Ходюшруководитель отдела маркетинга игрового лаунджа «ДАРК»

Игры сами по себе становятся фильтром интересов: люди изначально объединены общим увлечением, а совместное прохождение создает ощущение команды и помогает быстрее найти общий язык. Дополнительным преимуществом становится отсутствие привычного социального давления, добавил эксперт.

Кроме того, сближает и общий эмоциональный опыт. Напряженные матчи, сложные игровые моменты и совместные победы создают сильную эмоциональную связь между участниками.

«Когда вы вместе выигрываете сложный матч или выходите из трудной ситуации, это объединяет сильнее, чем обычный разговор», — отметил Ходюш.

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Зачастую такие знакомства начинаются случайно: игроков сводит система подбора, а если общение складывается удачно, то они продолжают играть вместе и общаются уже вне матча, подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, игры и дейтинг-приложения не стоит воспринимать как прямых конкурентов.

«Игры — это прежде всего про процесс и эмоции. Знакомства возникают не как цель, а как естественное продолжение совместной игры. До личной встречи дело доходит реже, чем в дейтинге, но само взаимодействие нередко оказывается глубже именно потому, что строится на общем опыте, а не на анкете», — добавил Ходюш.

Ранее стало известно, что молодежь начала ходить на тренировочные свидания. Зумеры устали от поиска идеально подходящего партнера на сайтах знакомств и стали выбирать не привлекающих их людей для опыта построения отношений.

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