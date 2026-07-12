Дэвис: Передача Украине ракет PAC-3 говорит о непонимании сути конфликта

Передача Украине ракет РАС-3 только ослабляет обороноспособность США и говорит о непонимании суть украинского конфликта. Спорному решению Белого дома удивился подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.

«По всей видимости мы передаем Украине лишь небольшое количество ракет PAC-3, тогда как даже открытые источники свидетельствуют: наши собственные запасы этих ракет опасно истощены из-за этой безрассудной войны, которую мы начали против Ирана. Это говорит либо о непонимании сути конфликта на Украине, либо собственных потребностей», — сказал он.

По его словам, США фактически ослабляют свою собственную обороноспособность ради поставок, которые не смогут кардинально поменять ситуацию на поле боя. Дэвис подчеркнул, что восполнение уже израсходованных запасов РАС-3 может занять годы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поставку ракет Patriot от США. Он добавил, что у него также состоялись отдельные договоренности с европейскими партнерами о будущих поставках дополнительных ракет PAC-3.