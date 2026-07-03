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07:42, 3 июля 2026Экономика

Разрыв с Россией разогнал безработицу в европейской стране до максимума

Евростат: Безработица в Финляндии выросла до максимума с 1998 года
Кирилл Луцюк

Фото: Oli Heinola / Unsplash

В мае 2026 года безработица в Финляндии выросла до 10,6 процента, что стало самым высоким значением с 1998 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Кроме того, финский уровень безработицы оказался самым большим в Европейском союзе. На втором месте расположилась Испания (10,3 процента). Третье место у Швеции (8,7 процента)

Комментируя эту статистику, финансовый советник Алексей Родин заявил РИА Новости, что финский рынок труда угодил в «безработную ловушку» в результате антироссийских санкций Брюсселя. Отказ от дешевых российских энергоносителей вынудил страны ЕС перейти в режим жесткой экономии, а финские предприниматели стали бороться с издержками, сокращая кадры. Между тем, многие из них были завязаны на взаимодействии с Россией. В итоге пострадали транспортные фирмы и загрузка портов. Кроме того, большой урон получили гостиничный бизнес, рестораны и сфера услуг.

Ранее сообщалось, что восстановление финской экономики после пандемии оказалось самым слабым в Европе. Одной из причин этого стал слабый спрос, а также обвал торговли с Россией.

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