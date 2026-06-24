Безработица в европейской стране подскочила до 26-летнего максимума

Bloomberg: Уровень безработицы в Финляндии вырос до максимума с 2000 года

Безработица в Финляндии продолжила усиливаться. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно сослалось на данные Статистического управления этой страны Европы, согласно которым уровень безработицы среди людей в возрасте 15-74 лет в мае вырос до 10,8 процента. Это на 0,1 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце. При этом апрельские значения оказались самыми высокими как минимум с 2000 года.

Отмечается, что восстановление финской экономики после пандемии оказалось самым слабым в Европе. Одной из причин этого стал слабый спрос, а также обвал торговли с Россией. Кроме того, сказались последствия ужесточения бюджетной политики, направленной на приведение государственных финансов в порядок.

Ситуация осложняется геополитической неопределенностью, связанной с войной на Ближнем Востоке. По данным Евростата, безработица в Финляндии сейчас находится на самом высоком уровне в Европейском союзе.

В конце февраля стало известно, что восточные регионы Финляндии испытали экономический шок после закрытия границы с Россией. А в январе 2026 года Финляндию захлестнула крупнейшая за последние 29 лет волна корпоративных банкротств.